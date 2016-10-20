Порошенко: пока речь о дате выборов на Донбассе не ведется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине.

"Сейчас о дате выборов речь не идет. Сейчас речь идет о том, что будет "дорожная карта", и в рамках "дорожной карты" и имплементации пакета по безопасности мы будем говорить о том, что могут быть выборы".

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Что касается границы, по словам Порошенко, на первом этапе "так же, как указано в Минском процессе, должны быть допущены, а затем на постоянной основе установлены посты ОБСЕ. На втором этапе эта граница должна передаваться под контроль украинских пограничников".

Вместе с тем Петр Порошенко отметил, что лидеры "нормандского формата" договорились продлить на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства на Донбассе.

"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, и мы договорились сейчас продлить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", где мы видим позиции, которые должны быть составляющими признания выборов состоявшимися, что есть свободным волеизъявлением граждан", - заявил он.

"Наша позиция заключается в том, что все иностранные вооруженные подразделения должны быть выведены безусловно до проведения выборов, что является необходимым условием для проведения избирательного процесса", - добавил президент.

"Надеемся, что доступ ОБСЕ к границе, включая установление постов, также будет способствовать повышению уровня безопасности", - отметил глава государства.