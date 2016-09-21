Представитель ОБСЕ: в Минске обсуждают проведение выборов на Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Об этом сказал Сайдик на брифинге по итогам заседания контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале «112 Украина».

"В рабочей группе по политическим вопросам обсуждались модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО по так называемой "формуле Штайнмайера", а также вопросы амнистии", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2016 года представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматриватьпредоставление "особого статуса" временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".

"Голосование за Конституцию Украины должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для предоставления особому статусу постоянной основы по "формуле Штайнмайера", - утверждал Грызлов.

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Кроме того, по его убеждению, поправки к закону об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранной на будущих выборах на Донбассе власти не должны быть прекращены в 2017 году.

В свою очередь на запрос УНИАН в отделе прессы Посольства Федеративной Республики Германия в Украине, комментируя заявление Грызлова о "формуле Штайнмайера", сообщили, что предложение главы МИД ФРГ касалось введения особого порядка самоуправления в Украине вместе с проведением местных выборов.

В Посольстве ФРГ не отрицали, что Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план по проведению местных выборов на Донбассе.

В посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении "особого статуса" Донбассу на постоянной основе, а полномочия органов местной власти, избранных на вероятных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.

"Предложение касается очередности проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и введение особого порядка местного самоуправления в этих районах. Предлагалось, чтобы закон о введении особого порядка местного самоуправления в Украине временно вводился вместе с проведением местных выборов. Окончательное и длительное применение этого закона произошло бы тогда, когда будет подтвержден положительный ход выборов, и все другие составляющие процесса Минских договоренностей и в дальнейшем будут развиваться позитивно", - подчеркнули в посольстве.