Представитель ОБСЕ: в Минске обсуждают проведение выборов на Донбассе по "формуле Штайнмайера"
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что рабочая подгруппа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы обсуждает вопросы проведения выборов на Донбассе по формуле, предложенной министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сказал Сайдик на брифинге по итогам заседания контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале «112 Украина».
"В рабочей группе по политическим вопросам обсуждались модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО по так называемой "формуле Штайнмайера", а также вопросы амнистии", - заявил Сайдик.
Как сообщал УНИАН, 27 января 2016 года представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматриватьпредоставление "особого статуса" временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".
"Голосование за Конституцию Украины должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для предоставления особому статусу постоянной основы по "формуле Штайнмайера", - утверждал Грызлов.
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Кроме того, по его убеждению, поправки к закону об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранной на будущих выборах на Донбассе власти не должны быть прекращены в 2017 году.
В свою очередь на запрос УНИАН в отделе прессы Посольства Федеративной Республики Германия в Украине, комментируя заявление Грызлова о "формуле Штайнмайера", сообщили, что предложение главы МИД ФРГ касалось введения особого порядка самоуправления в Украине вместе с проведением местных выборов.
В Посольстве ФРГ не отрицали, что Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план по проведению местных выборов на Донбассе.
В посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении "особого статуса" Донбассу на постоянной основе, а полномочия органов местной власти, избранных на вероятных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.
"Предложение касается очередности проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и введение особого порядка местного самоуправления в этих районах. Предлагалось, чтобы закон о введении особого порядка местного самоуправления в Украине временно вводился вместе с проведением местных выборов. Окончательное и длительное применение этого закона произошло бы тогда, когда будет подтвержден положительный ход выборов, и все другие составляющие процесса Минских договоренностей и в дальнейшем будут развиваться позитивно", - подчеркнули в посольстве.