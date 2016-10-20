Порошенко: никаких документов в рамках заседания "нормандской четверки" не было подписано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

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"У нас нет документа. Она (так называемая «дорожная карта» выполнения Минских соглашений - УНИАН) не подписана. Мы договорились - все четверо участников" нормандского формата "- что сейчас концентрируемся исключительно на разработке полномасштабной "дорожной карты", которая будет состоять из первого, - блока безопасности", - заявил Порошенко.

По словам президента, второй составляющей "дорожной карты" будет политический блок, а третий - гуманитарный.

"Никаких документов сегодня не подписано, и подписываться не планировался", - заявил президент.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.