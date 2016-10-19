Порошенко первым прибыл в резиденцию Меркель для переговоров в "нормандском формате" (фото)
18:21, 19 октября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в резиденцию канцлера Германии Ангелы Меркель для переговоров в "нормандском формате".
Петр Порошенко и Ангела Меркель / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, глава украинского государства прибыл первым. Его на крыльце приветствовала сама канцлер Меркель. Руководители государств пожали друг другу руки, после чего Меркель провела Порошенко в здание.
Ожидается, что вторым должен приехать президент Франции Франсуа Олланд, а за ним - президент России Владимир Путин.
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Петр Порошенко и Ангела Меркель / REUTERS
По состоянию на данный момент уже появилась неподтвержденная информация, что российский лидер снова опаздывает.
Ожидается, что после завершения переговоров к прессе выйдут только канцлер Германии и президент Франции.
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