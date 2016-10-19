Порошенко первым прибыл в резиденцию Меркель для переговоров в "нормандском формате" (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, глава украинского государства прибыл первым. Его на крыльце приветствовала сама канцлер Меркель. Руководители государств пожали друг другу руки, после чего Меркель провела Порошенко в здание.

Ожидается, что вторым должен приехать президент Франции Франсуа Олланд, а за ним - президент России Владимир Путин.

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По состоянию на данный момент уже появилась неподтвержденная информация, что российский лидер снова опаздывает.

Ожидается, что после завершения переговоров к прессе выйдут только канцлер Германии и президент Франции.