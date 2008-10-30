Бжезинский: Россия рискует превратиться в пустое место
18:05, 30 октября 2008Политика
3217
Советник Обамы критикует идею Путина
|Збигнев Бжезинский
"Распад СССР создал геополитический вакуум, пространство, которое было неспособно поддерживать свое существование между Китаем и Европой. С тех пор Россия восстановила свою экономику и политическую стабильность", - признал эксперт в интервью "Комсомольской правде". Однако демографический кризис крайне серьезен, а усиление Китая угрожает российскому Дальнему Востоку, отмечает Бжезинский. В этих условиях "плохая идея - увеличивать количество врагов, что, например, любит делать ваш премьер-министр Путин".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter