Бжезинский: Россия рискует превратиться в пустое место

Несмотря на некоторое улучшение ситуации в России со времен распада СССР, без более близких отношений с Европой страна рискует превратиться в "пустое место", считает американский политолог Збигнев Бжезинский, советник кандидата в президенты США Барака Обамы по внешней политике, бывший советник президентов Джимми Картера, Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Этому сближению, однако, мешают пережитки имперского мышления, свойственные русским, указывает он.

"Распад СССР создал геополитический вакуум, пространство, которое было неспособно поддерживать свое существование между Китаем и Европой. С тех пор Россия восстановила свою экономику и политическую стабильность", - признал эксперт в интервью "Комсомольской правде". Однако демографический кризис крайне серьезен, а усиление Китая угрожает российскому Дальнему Востоку, отмечает Бжезинский. В этих условиях "плохая идея - увеличивать количество врагов, что, например, любит делать ваш премьер-министр Путин".

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