Рада призвала Совбез ООН создать группу по расследованию преступлений Асада и РФ в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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ВР призвала международные организации и парламенты иностранных государств осудить действия сирийского режима и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирии по бомбардировке мест скопления или проживания гражданского населения, а также транспортных средств, доставляющих гуманитарные грузы для гражданского населения.

В обращении содержится призыв к Совету безопасности ООН создать международную группу следователей по расследованию военных преступлений сирийского режима и его союзника - РФ.

Также депутаты призвали всех членов Совбеза ООН в полной мере взять на себя ответственность за предотвращение дальнейшего обострения конфликта и принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы, которая разворачивается на глазах у всего человечества и грозит повторением трагедий наподобие Сребреницы, Руанды и Грозного.

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ВР призвала международные организации, в частности ООН и Европейский Союз усилить давление на режим Владимира Путина с целью принуждения России к соблюдению норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта в Сирии.

Также парламент призвал все причастные стороны способствовать созданию необходимых предпосылок для возобновления политического процесса урегулирования, направленного на создание инклюзивной переходной власти в Сирии, а также прекратить активные боевые действия на всей территории Сирии, в частности в Алеппо, и соблюдать режим прекращения огня в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2268 (2016).

ВР призвала стороны вооруженного конфликта обеспечить условия для создания гуманитарных коридоров для эвакуации раненых.

В обращении содержится призыв к сторонам вооруженного конфликта, в частности РФ отказаться от применения нападений неизбирательного характера и оружия неизбирательного действия, а также других запрещенных средств и методов ведения войны в ходе боевых действий в Сирии, в частности от применения авиации и артиллерии в местах скопления и проживания гражданского населения.

Также парламент призвал стороны вооруженного конфликта начать переговоры по политическому урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюций Совета безопасности ООН.

Международные организации депутаты призывают расследовать случаи серьезных нарушений международного права, прав человека и международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта в Сирии, в частности военных преступлений и преступлений против человечности, и привлечь к ответственности лиц, совершивших самые серьезные преступления в ходе вооруженного конфликта на территории Сирии; международные организации и парламенты иностранных государств - осудить действия РФ, связанные с использованием вооруженного конфликта в Сирии в качестве испытательного полигона для новейших систем и видов вооружений.

В документе говорится: «Продолжающийся шестой год подряд вооруженный конфликт в Сирии и последние трагические события, разворачивающиеся на наших глазах в Восточном Алеппо, в частности дерзкие бомбардировки гуманитарного конвоя ООН 19 сентября 2016 года и варварские методы тотального истребления гражданского населения, заставляет Верховную Раду Украины сделать обращение».

ВР отмечает: «Мы видим сходство в проведении агрессивной политики России по отношению к Украине, так и Сирии».