В Верховной Раде прошло «нелепое» голосование

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать сегодня во втором чтении законопроект о судоустройстве.

Как передает корреспондент УНИАН, за рассмотрение этого вопроса сегодня выступили только 206 народных депутатов из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сказал, что, по логике, парламент должен был рассмотреть этот законопроект, поскольку пока не готов к рассмотрению во втором чтении антикризисный законопроект.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что к законопроекту о судоустройстве подано 900 поправок, 300 из которых нужно проголосовать.

По словам председателя ВР, это займет очень много времени и парламент не сможет прервать рассмотрение этого вопроса в любой момент.

В то же время, такое заявление спикера вызвало возмущение определенной части депутатов, в частности, депутаты от Партии регионов настаивали на рассмотрении этого законопроекта.

Председатель ВР вынужден был поставить этот вопрос на голосование.

Однако за рассмотрение этого законопроекта выступил 171 депутат от фракции Партии регионов и 35 – от НУ-НС, остальные фракции не дали ни одного голоса.

В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что такое голосование является нелепым, поскольку законопроект о судоустройстве стоял в повестке дня сегодняшнего заседания. По его словам, исходя из этой логики, депутаты теперь по каждому законопроекту должны принимать решение о его рассмотрении.