"Укроборонпром" представил депутатам отечественные разработки вооружения

Так, для нужд "Оборонпрома" на повестке дня вновь может возникнуть спецконфискация - изъятие средств семьи Януковича.

Этот законопроект уже десятки раз пытались протащить в сессионный зал, но тщетно.

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