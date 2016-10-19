"Укроборонпром" представил депутатам отечественные разработки вооружения

01:47, 19 октября 2016
Политика
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"Укроборонпром" наглядно представил депутатам новейшие разработки украинских конструкторов, чтобы народные избранники активно голосовали за необходимое для развития отрасли.

Мины и минометы в ВР:

Так, для нужд "Оборонпрома" на повестке дня вновь может возникнуть спецконфискация - изъятие средств семьи Януковича.

Этот законопроект уже десятки раз пытались протащить в сессионный зал, но тщетно.

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