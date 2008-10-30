Самое интересное в Верховной Раде начнется вечером

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что вчера профильный комитет парламента работал над подготовкой ко второму чтению законопроекта «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» до 23.00, а сегодня начал заседание в 10 часов утра.

«Там невероятное количество разного рода поправок», – сказал А.ЯЦЕНЮК, добавив, что после рассмотрения комитетом данного законопроекта и поправок к нему состоится заседание согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. Спикер отметил, что в связи с этим в парламенте объявляется перерыв до 12.30.

По его словам, после перерыва парламент рассмотрит вопрос о назначении и освобождении судей, а, скорее всего, на вечернем заседании, которое начнется в 16.00, ВР начнет рассмотрение антикризисного законопроекта.