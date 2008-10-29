Томенко открыл тайну про кредит МВФ
08:38, 29 октября 2008Политика
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Теперь все от ВР зависит...
Кредит Международного Валютного Фонда Украина должна получить под небольшой процент и не на один год.
Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-спикер Николай Томенко. Однако это произойдет лишь если Верховная Рада все же сможет принять пакет антикризисных мер.
"Я открою вам тайну. Потому что тут всякие фантастические вещи говорят о том, что на год мы берем кредит или под 100%. Берем мы кредит при условии, что Верховная Рада проголосует за этот законопроект – на 15 лет под 4%", - отметил Томенко.
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