Томенко открыл тайну про кредит МВФ

Кредит Международного Валютного Фонда Украина должна получить под небольшой процент и не на один год.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-спикер Николай Томенко. Однако это произойдет лишь если Верховная Рада все же сможет принять пакет антикризисных мер.

"Я открою вам тайну. Потому что тут всякие фантастические вещи говорят о том, что на год мы берем кредит или под 100%. Берем мы кредит при условии, что Верховная Рада проголосует за этот законопроект – на 15 лет под 4%", - отметил Томенко.

Украинская правда