Министр замыслил создать лицей чрезвычайных ситуаций

Руководство Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций планирует создать при одном из своих высших учебных заведений лицей, в котором будут учиться подростки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Гомеле заявил глава МЧС Украины Владимир ШАНДРА после подписания со своим белорусским коллегой плана мероприятий по сотрудничеству в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 2009-2012 годы.

«Я заинтересован, чтобы реально этот лицей сделать», - сказал министр, добавив, что на следующий учебный год министерство выйдет с соответствующей инициативой.

По его словам, в первую очередь МЧС планирует рассмотреть создание такого учебного заведения при Харьковском институте МЧС, поскольку, как сказал В.ШАНДРА, «безусловно, строить заново - это чрезвычайно дорого, у нас есть много заброшенных военных городков, пионерские лагеря».

В то же время министр отметил, что для создания такого учебного заведения «нужна добрая воля и народных депутатов, и Министерства финансов», чтобы внести соответствующие дополнения в бюджет на следующий год.