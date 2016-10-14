Аваков прокомментировал выход на свободу лидеров харьковского антимайдана

Освобождение из СИЗО лидеров харьковского антимайдана не повлияет на ситуацию в регионе.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в Харькове во время брифинга высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя по просьбе журналистов информацию о выходе под залог лидера харьковского антимайдана, участника захвата здания ОГА в апреле 2014 года Спартака Головачева.

“Я не думаю, что повлияет у нас на обстановку в области выпуск из тюрьмы Аллы Александровской или того человека, о котором вы сказали. Я думаю, что определенный урок о силе нашей власти, которую поддерживают люди, эти люди извлекли”, - сказал Аваков.

В то же время он отметил, что вместе с полицией должно состояться реформирование органов прокуратуры и судебной власти.

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“К сожалению, у нас очень серьезные вопросы к судейскому корпусу”, - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2016 года Александровскую и ее сына обвинили в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

По материалам СБУ, бывший народный депутат вместе со своим сыном Александром пыталась подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За обращение, в частности одного из горсоветов Харьковской области, коммунисты предлагали 9 тыс. долларов (в то же время, по сведениям СБУ, российские спецслужбы выделили на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег).

30 июня Киевский районный суд избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на два месяца. Защита Александровской подавала апелляцию, однако она не была удовлетворена и срок содержания под стражей продлевался.

Вчера, 13 октября, Апелляционный суд Харьковской области изменил Александровской меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. В тот же день Александровская вышла на свободу.

По данным местных СМИ, также вчера, 13 октября, под залог в размере 206,7 тыс. грн вышел из СИЗО лидер харьковского антимайдана Спартак Головачев.