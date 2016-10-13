Парубий: Делегация Верховной Рады в ПАСЕ одержала дипломатическую победу

Об этом говорится на странице Парубия в Facebook.

«Несколько недель назад Россия начала массированную дипломатическую атаку. Главная дипломатическая цель Путина - снять санкции с РФ и тактическая - возвращение России в ПАСЕ - выглядели достижимыми: ряд государств - членов ЕС пошатнулись в своей позиции. Скандальный приезд главы нижней палаты Госдумы Валентины Матвиенко в Страсбург в сентябре 2016 года должен был быть символом завершения изоляции, демонстрацией создания нового мирового порядка», - отметил Парубий. Спикер напомнил, что во время выступления на саммите глав парламентов Европы в Страсбурге он публично осудил участие в этом собрании Матвиенко и отметил, что смягчение позиции ПАСЕ в отношении России будет исторической ошибкой.

«Вчера делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы удалось выполнить очень непростую задачу: две ведущие фракции осудили возвращение России в ПАСЕ, а позиция пророссийских политиков сильно пошатнулась», - подчеркнул он.

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По словам Парубия, резолюция ПАСЕ «в целом стала новым весомым шагом в международном признании российской агрессии». «В резолюции однозначно указано, что ответственность за гуманитарную ситуацию и в Крыму, и на Донбассе лежит исключительно на Кремле. Также документ однозначно утверждает: действия России угрожают существованию крымскотатарской общины. Четко и однозначно указано на массовые нарушения прав человека, на лишение собственности, принуждение к переходу в российское гражданство», - отметил он.

Кроме того, добавил спикер, резолюция ПАСЕ «подтвердила никчемный статус так называемых марионеточных «республик», также в ней приняты во внимание выводы международной Совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета «Боинг 777» (рейс MH17).

«Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы категорически требует от России вывести свои оккупационные войска с территории Украины. Признан очевидный факт: в таких обстоятельствах проведение каких-либо выборов на оккупированных территориях невозможно. Поэтому ПАСЕ ставит под сомнение полномочия всей Госдумы России из-за проведения незаконных выборов в оккупированном Крыму. Это шаг, который показывает важность ПАСЕ как международного политического органа, где вырабатывается общая позиция Европы и свободного мира. Это важный шаг к тому, что санкции в отношении России будут продолжены и даже усилены», - добавил спикер.

«Поздравляю делегацию Верховной Рады Украины с успешной работой и важной дипломатической победой», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла две резолюции в поддержку Украины: «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», подготовленная докладчиком Марилуизой Бэк, и «Политические последствия российской агрессии в Украине» (первоначально называлась "Политические последствия кризиса в Украине"), докладчиком которой выступила депутат от Чехии Кристина Зеленкова.

В резолюции «Политические последствия российской агрессии в Украине» ПАСЕ вновь осудила незаконную аннексию Крыма Россией и призвала Москву вывести свои войска из Украины.

В документе под названием «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти» ПАСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе и призвала российские власти обеспечить защиту фундаментальных прав и свобод для всех жителей этих территорий.

Кроме того, ПАСЕ утвердила поправку к одной из резолюций по Украине, в которой призвала европейские страны сохранять санкции до восстановления суверенитета Украины.