ПАСЕ приняла две резолюции по Украине с поправками

Как передает корреспондент УНИАН, резолюции были приняты большинством голосов.

В частности, речь идет о «Средствах правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», подготовленной докладчиком Марилуизе Бек и «Политические последствия российской агрессии в Украине» (сначала называлась «Политические последствия кризиса в Украине»), докладчиком которой выступила депутат от Чехии Кристина Зеленкова.

В резолюции «Политические последствия российской агрессии в Украине» ПАСЕ вновь осуждает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и призывает Москву вывести свои войска из Украины.

В документе под названием «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти» ПАСЕ выражает глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе и призывает российские власти гарантировать защиту фундаментальных прав и свобод для всех жителей этих территорий.

Читайте такжеВ ПАСЕ участникам Будапештского меморандума напомнили об обязательствах и призвали защищать Украину при нападении

Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила правку в одной из резолюций по Украине, в которой призвала европейские страны сохранять санкции до восстановления суверенитета Украины.

Также другой правкой ПАСЕ осудила незаконные выборы в Государственную Думу РФ, проведенные на территории оккупированного Крыма 18 сентября.

«Включение украинской суверенной территории в единый федеральный избирательный округ и создание на территории Крыма четырех одномандатных округов - это грубое нарушение международного права и фактически бросает тень на легитимность парламента России», - указано в правке.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ по партийным спискам прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

С учетом одномандатных округов, в Госдуме нового созыва "Единая Россия" будет иметь конституционное большинство - 343 мандата, КПРФ – 42 мандата, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23, три мандата получили представители других партий.

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

20 сентября украинский парламент принял постановление о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ 7-го созыва, их результатов и последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы РФ.