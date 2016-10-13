Глава Закарпатского облсовета о "сепаратизме": Я сказал то, что хотел сказать, а не то, что хотели услышать

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Закарпатского областного совета Виктория Сенгетовская.

По ее словам, Ривис действительно во время недавнего интервью в программе "Акценты" на телеканале "Тиса-1" говорил о теме развития дорожной инфраструктуры и о том, что Кабмину нужно больше уделять внимания Закарпатской области.

"Именно вокруг определенных высказываний по поводу этой темы и раздувают сейчас резонанс отдельные СМИ", - уточнила Сенгетовская.

Она также привела комментарий по этому поводу самого Ривиса.

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"В интервью речь шла о том, что на развитие дорожной инфраструктуры, к примеру, Львовской области, на следующий год выделят 2,2 миллиарда гривень, в то время как Закарпатью в этом году дали только 70 миллионов из 300 обещанных. Учитывая это Закарпатский облсовет неоднократно обращался к Мининфраструктуры, премьер-министра Гройсмана и Верховной Рады о том, чтобы Закарпатье включили в эксперимент, согласно которому средства из перевыолнений поступлений от таможни шли на развитие наших дорог", - цитирует Ривиса руководитель пресс-служюби.

По ее словам, Ривис также напоминает, что уже и закарпатские журналисты обращаются к премьер-министру Владимиру Гройсмана с вопросами, забыл ли он или не проинформирован, что после Львовской области идет еще один регион. В частности, ведущий программы сказал: "Владимир, у нас в Украине есть еще Закарпатье. И нам потребуются средства на ремонт дорог. Представьте себе, что у нас тоже есть дороги, которые нужно ремонтировать!".

"Именно в этом контексте и была употреблена фраза, которую сейчас СМИ интерпретируют по-своему, вырывая ее из контекста. Я же имел в виду только то, что правительство не должно забывать, что Закарпатье тоже в составе Украины, что наш край тоже существует. Я сказал то, что хотел сказать, а не то, что хотели услышать", - добавил Ривис.

Руководитель пресс-службы также отметила, что наибольший резонанс по поводу заявления Ривиса делают пророссийские СМИ, которым это сегодня очень выгодно.