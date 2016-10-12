Если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то надо не забывать о регионе – глава облсовета

Об этом он сказал во время интервью, текст которого опубликован на сайте Закарпатского облсовета.

Ривис возмутился, что Львовской области выделяют на дороги больше средств, чем Закарпатью.

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По его словам, местная власть обращалась в Министерство инфраструктуры, к премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде с просьбой включить Закарпатье в эксперимент, благодаря которому средства из переивыполненных поступлений от таможни пойдут на развитие дорог. Однако, как указал глава области, министерство отказало.

Он отметил, что в ВР много депутатов из Львовской области, которые "лоббируют региональные вопросы, и средства исправно поступают во Львов".

"И вот сакраментальная фраза заместителя министра: "Если мы будем предоставлять Вам средства из сверхплановых показателей от таможни на строительство дорог, то бюджет Украины не будет выполнен". То есть, по их мнению, Закарпатский облсовет и администрация недалекие в этом вопросе", - рассказал он.

Когда журналист отметил, что Закарпатью нужно больше представителей в Верховной Раде для лоббирования интересов региона, Ривис сказал: "Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует".