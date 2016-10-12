Жебривский отреагировал на заявление Олланда о выборах на Донбассе

Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

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"Выборы на оккупированных территориях готов проводить только после того, как господин Олланд вместе со мной согласится проводить на этих территориях предвыборную агитацию. Ну, и нам еще нужно будет там создать избирательные участки, сформировать комиссии, актуализировать списки избирателей и т.д. для проведения выборов", - говорится в его сообщении.

Глава Донецкой ВГА отметил, что не может быть двойных стандартов у президента страны, которая позиционирует себя эталоном демократии в мире.

Напомним, вчера Олланд заявил, что "готов в рамках "нормандского" формата продвигаться вперед", иначе это будет замороженный конфликт, подчеркнув, что главной целью Минских договоренностей является установление мира, восстановление территориальной целостности Украины.

«Но для этого необходимо провести выборы, необходимо обеспечить этот процесс. И уже на завершении этого процесса правительство, украинские власти могли бы вернуть контроль над своими границами. Другими словам, Минский процесс – это серия этапов, и необходимо соблюдать каждому. Прежде всего, это прекращение огня, безопасность, конфискация оружия, а затем необходимо провести выборы», – детализировал он.