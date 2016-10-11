Олланд о выполнении "Минска": сначала - выборы на Донбассе, потом Украина вернет контроль над границей

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, отвечая на вопрос о состоянии выполнения Минских договоренностей.

«Я готов в рамках «нормандского формата» продвигаться вперед, чтобы полностью выполнить Минские договоренности, иначе это будет замороженный конфликт», - сказал Олланд.

Президент Франции отметил, что главной целью Минских договоренностей является установление мира, восстановление территориальной целостности Украины.

«Но для этого необходимо провести выборы, необходимо обеспечить этот процесс. И уже в завершение этого процесса правительство, украинская власть могли бы вернуть контроль над своими границами. Иными словами, Минский процесс - это серия этапов, и необходимо соблюдать каждый. Прежде всего, это прекращение огня, безопасность, конфискация оружия, а затем необходимо провести выборы», - детализировал он.

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По мнению Олланда, к этому процессу, кроме украинской власти, должна быть привлечена «российская сторона, так как она влияет на руководителей восточных регионов».

«Это также касается Германии и Франции, потому что мы присутствовали при подписании Минских договоренностей», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, лидеры Франции, Германии и РФ проведут встречу в Берлине в «нормандском формате» 19 октября. Об этом в интервью радиостанции Europe1 сказал посол РФ во Франции Александр Орлов. Ужин, в ходе которой стороны обсудят ситуацию в Украине, состоится по приглашению Меркель. В тот же день планировалась отдельная встреча Олланда и президента РФ Путина в Париже.

Сегодня в Администрации президента Украины заявили, что Украина пока не получала формального приглашения на саммит «нормандской четверки».

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение выборов на оккупированном Донбассе, среди которых - реализация Россией положений Минских договоренностей, касающихся безопасности, развертывание полицейской миссии ОБСЕ и восстановления контроля Украины над границей на Донбассе.