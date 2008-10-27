Томенко: 2009-й – год двух выборов

Для Украины 2009 год станет годом двойных выборов – парламентских и президентских.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение сделал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он выразил убеждение, что в 2008 году парламентские выборы не состоятся ни при каких условиях. "Я не верю, что выборы можно организовать до 21 декабря", - сказал Н.ТОМЕНКО. Он также подчеркнул, что выборы "не является акцией, которая важна для Украины", а поэтому представителям политических сил во власти лучше сосредоточиться на уменьшении влияния мирового финансового кризиса для отечественной экономики.

По мнению Н.ТОМЕНКО, проведение президентских и парламентских выборов одновременно даст возможность минимизировать риски и средства.

"2009-й – год двух выборов. Когда? – Будет зависеть от политических обстоятельств", - сказал он.

По его словам, если сначала пройдут парламентские выборы, то после президентских одинаково будет потребность в изменении парламента.