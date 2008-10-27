Тимошенко получила на орехи от бютовцев

Депутаты от БЮТ, представляющие крупный бизнес, раскритиковали законопроект правительства по антикризисным мерам правительства для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.

Об этом в понедельник пишет газета "Дело".

Против повышения ставок акцизов на автомобили высказался "бютовец" Тариэл Васадзе, контролирующий компанию "УкрАвто" — крупнейшего производителя и импортера автомобилей в Украине.

Он считает, что предложенные правительством меры только усугубят ситуацию на отечественном автомобильном рынке.

"Минфин нашел источник для наполнения бюджета, но это убивает отечественное производство", — считает Васадзе.

Как известно, Кабмин в антикризисном законопроекте предложили повысить акцизные ставки в 5-10 раз. Сейчас средняя стоимость акциза составляет 200 долларов за автомобиль. Если будут приняты предложения Кабмина, с нового года придется платить около тысячи долларов.

Кабмин рассчитывает на 2,5 миллиарда гривен дополнительных поступлений. Однако Васадзе настаивает на том, что необходимо не акцизы повышать, а привести в порядок таможенные пошлины.

Другой "бютовец" Сергей Пашинский высказался против увеличения вдвое акцизов на нефтепродукты.

В предложенном Кабмином варианте законопроекта акциз на бензин увеличен почти в два раза — до 110 евро за тонну (сейчас он составляет 60 евро).

"Я буду настаивать на том, чтобы увеличения акциза не было. Это приведет к тому, что нефтетрейдеры, повысив цены, будут получать баснословную прибыль", — считает депутат.

По словам Пашинского, для того чтобы повысить акциз, необходимо ввести более жесткую систему администрирования. "Ситуация с падением цен на нефть показала, что на рынке существует картельный сговор — нефтетрейдеры снизили стоимость бензина только на несколько процентов, в то время как нефть подешевела вдвое", — говорит депутат.

Проблемы у правительства могут возникнуть и с запланированным введением ежегодного налога на недвижимость.

Разработкой данного законопроекта, который не попал в пакет антикризисных мер, занимается Министерство финансов. Однако, по словам главы ведомства Виктора Пинзеника, до 1 ноября подготовить его не удастся.

Сомневается в том, что закон вообще будет принят, глава Государственной налоговой администрации Сергей Буряк. "Ежегодный налог на недвижимость сложный, его трудно администрировать, пока для этого нет необходимой базы", — говорит Буряк.

Украинская правда