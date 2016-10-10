Турчинов: Россия сегодня является главным фактором опасности как в Европе, так и в мире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время совместного брифинга с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом в понедельник в Киеве.

«Сегодня, когда мы видим: оккупация Крыма, война на Донбассе, жестокость и агрессия российских войск в Сирии, переброска наступательного ракетного оружия, которое способно нести ядерный потенциал в Калининградский регион – все это говорит о том, что Россия сегодня является главным фактором опасности как в Европе, так и в мире. И в этом вопросе у нас нет разногласий», - сказал он.

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Турчинов напомнил, что Польша, как и Украина выразила позицию о незаконности проведения выборов на территории оккупированного Крыма.

Секретер СНБО также подчеркнул, что Польша активно поддерживает позицию о продлении санкций против России, пока она не прекратит свою агрессивную политику.