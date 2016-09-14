Россия увеличивает количество военной авиации на аэродромах у границ Украины - Турчинов
Несмотря на Минские соглашения и договоренности о прекращении огня, ежедневно российско-террористические группировки осуществляют обстрелы позиций украинских военных из запрещенного оружия.
Об этом во время встречи с министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковски заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Фактически Россия пытается заблокировать Минский процесс", - сказал секретарь СНБО, добавив, что кроме военных провокаций на востоке, наблюдается укрепление военных баз на территории РФ вблизи границы с Украиной, также "увеличивается количество военной авиации на аэродромах, которые расположены вблизи Украины".
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Кроме того, во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и безопасную ситуацию в Европе, а также вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины.
Ранее Турчинов заявлял, что для Украины остро стоит проблема противовоздушной обороны.