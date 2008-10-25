Нацсовет объясняет, что не уничтожает телеканалы, а воюет с контрабандой

В Национальном совете по телевидению и радиовещанию опровергают заявления относительно истребления русского языка в Украине через запрещение ретрансляции ряда российских телепрограмм.

Об этом заявил первый заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Игорь КУРУС в авторской статье “Быть или не быть... российским каналам в Украине?” , опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели".

По его словам, нет оснований говорить об "истреблении русского языка в Украине", поскольку 65 из 83 иностранных телепрограмм, рекомендованных Нацсоветом для ретрансляции, - русскоязычные.

«Для сравнения: сегодня в кабельных сетях Украины в целом ретранслируется 155 иностранных и около 90 украинских программ», - отметил И.КУРУС.

Затрагивая тему запрещения Нацсоветом ретрансляции некоторых телепрограмм, он заметил, что в перечень рекомендуемых программ "пока что не попали еще 45 российских программ, а также 3 китайские, 2 белорусские, 3 английские и по 1 телеканалу из Франции, Польши, США, Грузии, Армении, Канады, Кореи и других стран". По его словам, эти каналы не попали в перечень по различным причинам.

В то же время И.КУРУС призвал всех заинтересованных лиц уменьшить эмоциональную напряженность вокруг вопросов ретрансляции, поскольку политизация этих вопросов способна сократить возможности для их урегулирования специалистами.

По его убеждению, заявления о предвзятом отношении Нацсовета по вопросам телерадиовещания к русскому языку и российским телепрограммам распространяются политиками, которые стремятся повысить свой авторитет за счет действий Нацсовета.

«Мы не хотим ограничивать наших граждан в доступе к информации, но и не можем допустить распространения в Украине контрабандных телепрограмм, от чего страдают отечественные телекомпании, которые дают рабочие места и платят налоги», — отметил И.КУРУС.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию решением от 1 октября обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины программ.

9 октября Министерство иностранных дел России заявило, что запрет на вещание российских каналов на территории Украины может негативно повлиять на российско-украинские отношения.