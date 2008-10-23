В БЮТ объяснили, к чему принуждают оппонентов и зачем блокируют ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что сначала нужно защитить Украину от финансового кризиса, а затем уже проводить выборы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, сегодня парламент разделен на две части: первую составляют те фракции, для которых первоочередной задачей является проведение выборов, вторую - народные депутаты, для которых приоритетным является сохранение Украины от серьезного экономического кризиса.

«Надеюсь, что внесение сегодня в повестку дня правительственного законопроекта «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины» - это шаг к пониманию многих политиков, что сначала нужно защитить Украину, а затем уже играть в политические войны», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он выразил убеждение, что в пятницу парламенту удастся проголосовать этот законопроект хотя бы в первом чтении, а затем – и учесть предложения всех фракций и экспертов, которые болеют за защиту экономики Украины. «Поэтому наш приоритет остается неизменным: сначала защита государства и его граждан от финансового кризиса, а затем – проведение избирательных кампаний», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Комментируя методы достижения своей цели путем блокирования представителями БЮТ парламентской трибуны, он признал, что это «не идеальный, но вынужденный шаг своеобразного «принуждения» наших оппонентов к защите Украины от финансового кризиса».