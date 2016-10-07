Российский консул таки явился "на ковер" в украинский МИД

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Украинская правда".

"Состоялась встреча с консулом посольства России. Украинская сторона высказала ему беспокойство в связи с непредоставлением вопреки положениям Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией разрешения на встречу консульского должностного лица Украины с незаконно задержанным на территории России украинским журналистом Романом Сущенко и игнорированием российской стороной многочисленных обращений Посольства Украины в РФ по этому поводу", - отметила она.

По словам Бецы, ему передали очередную ноту протеста в связи с незаконным задержанием на территории России Сущенко и недопуском к нему украинского консула.

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"Мы продолжаем усиливать давление на Россию с целью предоставления консулу разрешение на посещение Сущенко и оказания ему необходимой консульской помощи", - добавила Беца.

Она напомнила, что ранее по этому поводу были направления несколько нот в МИД России, обращение в следственное управление ФСБ и к уполномоченному РФ по правам человека.

Как сообщал УНИАН, в России сегодня, 7 октября, будет предъявлено обвинение корреспонденту "Укринформа" Сущенко. Все суды по его делу пройдут в закрытом режиме.

6 октября утром МИД Украины вызвал консула РФ для получения объяснений за недопуск украинских консулов к задержанному Сущенко.