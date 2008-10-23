Яценюк отказался выяснять с нардепами, кто «лучший кличко»

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Завтра парламент начнет работу в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием заседания председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК на предложение некоторых депутатов уже сегодня начать рассмотрение законопроектов, которые внесены в повестку дня, ответил: «У меня предложение следующее: сейчас не претендовать на то, кто лучше КЛИЧКО”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «нерезультативное голосование может очень дорого стоить для экономики» относительно всех этих законопроектов. Он добавил, что в случае, если завтра не будет согласованного законопроекта о минимизации мирового финансового кризиса, то «я также буду пытаться внести свои предложения для того, чтобы найти консенсус в зале на предмет принятия данного закона». «Это не закон для политической силы, это закон для государства», - подчеркнул председатель ВР.