В Секретариате заявляют, что Балога заявление об отставке не писал

13:45, 23 октября 2008
Политика
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Указы Ющенко подписывает сам

Виктор Балога
Публикации о якобы поданном заявлении об отставке главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и якобы подписанном Президентом указе о его освобождении не соответствуют действительности.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Иван ПЕРЕХОДА, который курирует документооборот в Секретариате, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он отметил, что никаких документов об освобождении главы Секретариата не существует и не существовало. Отдельно И.ПЕРЕХОДА отметил, что все указы Президент Украины подписывает собственноручно.

 

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