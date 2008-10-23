В Секретариате заявляют, что Балога заявление об отставке не писал

Публикации о якобы поданном заявлении об отставке главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и якобы подписанном Президентом указе о его освобождении не соответствуют действительности.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Иван ПЕРЕХОДА, который курирует документооборот в Секретариате, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он отметил, что никаких документов об освобождении главы Секретариата не существует и не существовало. Отдельно И.ПЕРЕХОДА отметил, что все указы Президент Украины подписывает собственноручно.