Никакого нарушения Регламента во время увольнения судей на внеочередном заседании не было - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, отвечая на вопрос относительно возможных представлений апелляций и восстановлении в должности судей, которые парламентом были уволены во время внеочередного заседания 29 сентября.

Парубий напомнил, что среди уволенных судей были те, которые совершали преступления против Майдана, а также те, которые были поданы на увольнение еще во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Читайте такжеВ Украине сегодня стартовала судебная реформа

"Те, по которым не прошло решение, - это не по майдановским судьям, а по тем, по кому было представление еще при Януковиче. По всем майдановским судьям было принято решение", - сказал спикер.

Вместе с тем, он отметил, что понимает, что "по некоторым судьям могут быть иски, которые, кстати, могут продолжаться бесконечно долго, но не по Регламенту". "Потому что мало кто обратил на это внимание: когда я ставил по много раз на голосование - по украинскому Регламента кадровые вопросы могут относиться бесконечное количество раз", - сказал председатель ВР и добавил, что кадровые вопросы не требуют процедуры возврата к голосованию, как обычный закон.

Так, подчеркнул спикер, "никакого нарушения Регламента во время увольнения не было". "То, что есть нюанс, что их дела находятся в судах - да, этот нюанс существует. Но украинский парламент должен был принять решение и я, как председатель украинского парламента, сделал все для того, чтобы Верховная Рада Украины уволила всех судей, которые совершали преступления против Майдана", - отметил Парубий.

Напомним, Верховная Рада Украины 29 сентября приняла 21 постановление об увольнении судей. 12 постановлений об увольнении судей парламент принять не смог, причем за некоторые из них голосование происходило по несколько раз.