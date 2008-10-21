Янукович провалил тест на интеллигентного человека (аудио)

Виктор Янукович снова наступил на одесские грабли, пишет газета "24". Выступая 20 октября на одесской конференции Партии регионов, лидер партии перепутал деятеля немецкого рабочего движения Августа Бебеля с одесским писателем Исааком Бабелем (аудиофайл).

"Я хочу привести эту фразу одного из героев Бебеля: "Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор – есть с чего посмеяться", - сказал Виктор Янукович.

Как иронизирует по этому поводу Обком, "известно из старого советского анекдота, интеллигентный человек – это тот, может отличить Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля и кобеля от суки… Тест Виктор Федорович не прошел с первого раза…"

Автор аудио: 24.ua