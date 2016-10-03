В Раде будут инициировать расширение санкций против России

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время согласительного совета.

"Кремлевский режим продолжает беспредел. Время не только продлевать, но и расширять санкции. "Народный фронт" будет инициировать законопроект о расширении санкции против России", - заявил Бурбак.

"Украина должна задавать темп в расширении международного давления на государство-агрессора. Должны расширить санкции и требовать этого от наших международных партнеров", - подчеркнул руководитель фракции.

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Он отметил, что страна-агрессор продолжает нарушать договоренности, обстреливает украинских военных и мирное население. Еще одним доказательством для расширения санкций, по словам Бурбака, стало безосновательное задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

"Сегодня получили еще один довод, который не оставляет никаких сомнений, что санкции стоит не только продлевать, но и расширять. Призываем МИД принять все возможные меры, чтобы выяснить обстоятельства задержания и условия содержания Романа Сущенко", - обратился к правительству Бурбак.

"Вместе с этими требованиями должны навести порядок в середине нашего информационного пространства. "Народный фронт" в очередной раз подчеркивает свое требование – выдворение за пределы страны российского кукловода Шувалова, который формирует антиукраинскую политику телеканала Интер", - подчеркнул Бурбак.