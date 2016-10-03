Референдум в Нидерландах насчет Украины пока не имеет никаких последствий – СМИ

Об этом сообщил источник в Брюсселе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.nl

"Хотя 6 месяцев назад на референдуме большинство голландцев проголосовали против Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Европа остается на стороне Украины", – отмечает нидерландское издание.

Кроме того, Нидерланды пока что не сделали ни одного конкретного предложения Брюсселю по решению данной ситуации.

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"Поскольку там (в ЕС - Ред.) сейчас занимаются решением многих других важных вопросов, таких как Brexit и миграционный кризис, то Рютте (премьер-министр Нидерландов - Ред.) еще не настаивал на своем", - сообщает издание.

Вероятно, окончательное решение будет принято на саммите ЕС, который состоится через три недели.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля, Избирательный Совет Нидерландов обнародовал официальные результаты референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом: явка составила 32,28%, против проголосовали 61%, за - 38,21%.