Ющенко соберет у себя редакторов ведущих экономических изданий
08:53, 21 октября 2008Политика
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Сядут за круглый стол
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет круглый стол с редакторами и представителями ведущих украинских экономических изданий – «Бизнес», «Контракты», «Деловая столица», «Инвестгазета», «Дело» и «КоммерсантЪ».
Как сообщает пресс-служба Президента, главная тема круглого стола - план стабилизации финансовой системы Украины и минимизация негативного влияния на национальную экономику мирового финансового кризиса.
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