Ющенко просит всех быть украинцами и не нагнетать панику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал власть и журналистов консолидироваться вокруг преодоления последствий мирового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня всем нам нужно быть украинцами. «Идет ли речь о журналисте, банкире, министре, ком угодно, кто представляет украинское общество», - сказал он.

Президент сказал, что на сегодня мировой экономический кризис динамически развивается, и сегодня тяжело найти эксперта, который дал бы прогноз по поводу стабилизации на рынках.

В.ЮЩЕНКО отметил, что мировой кризис касается каждой страны без исключений. «Хочу особо отметить, что вести с рынков за последнюю неделю являются достаточно негативными. Обвал фондовых, региональных рынков составляет от 7 до 10% в день», - сказал он.

Президент сказал, что сегодня эти сложные процессы так или иначе коснутся каждой национальной экономики. «Большие вызовы стоят перед всем миром, и, безусловно, часть из этих вызовов касается сегодня и Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в первую очередь это касается экспортно ориентированных отраслей, таких, как металлургия и других.

В.ЮЩЕНКО призвал сегодня на заседании СНБО наработать пакет решений, с которым бы страна могла адекватно встретить эти вызовы. Он заметил, что безусловно СНБО не может принимать императивных решений, но необходимо наработать такие предложения, которые могли бы реализовываться правительством, Национальным банком. При этом В.ЮЩЕНКО отметил особую важность консолидации действий разных ветвей власти. «Правительство, НБУ, другие должны говорить одним голосом, давать одни оценки», - сказал глава государства, отметив, что это особенно важно для сохранения доверия граждан к действиям власти, что, в свою очередь, позволит минимизировать риски мирового кризиса.

В то же время Президент призвал журналистов не нагнетать панику, особенно в банковской сфере. «Здесь не нужно спешить с пустой информацией, непрофессиональной информацией и голословно формировать недоверие там, где должно работать доверие», - сказал Президент, отметив, что именно поэтому он завтра планирует встретиться с редакторами ведущих экономических изданий и поговорить откровенно на эту тему.

«Мы можем честно в цифрах все обсудить, но не нужно осложнять ситуацию там, где ее не существует – сложной. Хотя я понимаю – журналист имеет право затрагивать эти вопросы и искать ответ», - сказал Президент.

Призвал к ответственности В.ЮЩЕНКО и политические силы. Он напомнил, что сегодня планирует провести консультации с лидерами политических сил, представленных в парламенте.

«Я вам даю слово, что я никогда не пойду на вещи, которые будут, с одной стороны, не рационалистичные, которые не добавляют ничего с точки зрения успокоения ситуации. Убежден, что нам всем нужно сегодня говорить откровенно, честно, и тогда шаги, которые нам нужно будет предпринимать, будут восприниматься всеми, как политические, но достаточные для того, чтобы справиться с этой проблемой», - сказал В.ЮЩЕНКО.