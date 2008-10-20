Команду Черновецкого обвиняют в неэффективном управлении финансами

Последние изменения в Бюджете Киева и в Программе социально-экономического развития – не более чем попытка команды мэра скрыть свою неспособность руководить финансами города. Об этом заявил депутат Киеврады, один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«В начале года на реконструкцию сооружений Бортницкой станции аэрации было запланировано выделить 4 млн. грн. На прошлой сессии Киеврады эти финансы были сняты, как не освоенные, без какого-либо объяснения. В результате на реконструкцию сооружений не выделена ни одной копейки. Это при том, что первая очередь станции изношена на 100%, а расчетная норма сооружений превышена в три раза. Затягивание ситуации с Бортницкой станцией угрожает Киеву неминуемой экологической катастрофой».

По убеждению Д. Андриевского от неэффективного управления страдает и транспортная отрасль столицы. «На строительство транспортных терминалов на основных въездах в Киев было запланировано выделить 28 млн. грн. За 9 месяцев средства на проведение работ так и не поступили. Вместо этого КГГА потратила более чем 29 млн. грн. на приобретение блокираторов и эвакуаторов. Финансирование строительства Подольского мостового перехода вообще было сокращено на 100 млн. грн., что делает нереальной возведение обьекта в срок», - подчеркнул Д. Андриевский.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киеврады от Блока Виталия Кличко и лидером Украинской крестьянской демократической партии.