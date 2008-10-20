Ющенко хочет дать Раде документ, который тяжело будет принять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Совету национальной безопасности и обороны одобрить и направить в парламент законопроект о мерах по минимизации финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание СНБО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что этот документ, разработанный специалистами, касается четырех сфер экономики. Первая касается макроэкономических показателей. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня как никогда необходимо сделать бюджетную политику государства рациональной, определить четкие направления развития экономики.

Также Президент сказал, что в этом документе предусмотрены многие шаги, которые тяжело будет принимать политическим силам. Поэтому он призвал руководствоваться не собственными политическими программами, амбициями и т.д., а профессионализмом и пониманием национальных приоритетов.