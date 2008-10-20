Стретович прогнозирует коалицию ПР и части Нашей Украины

Председатель Христианско-демократической партии, народный депутат Верховной Рады шестого созыва Владимир СТРЕТОВИЧ прогнозирует, что после выборов Партия регионов может создать коалицию с частью «Нашей Украины», в таком случае премьерское кресло достанется лидеру ПР Виктору ЯНУКОВИЧУ, а коалиция будет пытаться обеспечить избрание Виктора ЮЩЕНКО Президентом на второй срок

Как сообщили агентству УНИАН, об этом политик заявил во время встречи со студентами Межрегиональной Академии Управлении Персоналом (МАУП) в рамках Дискуссионного Клуба.

По его мнению, внеочередные парламентские выборы все же состоятся, но не 7 декабря, о чем шла речь в Указе Президента о роспуске Парламента, а позже. Перевыборы могут привести к обострению противостояния в стране, и на фоне мирового финансового кризиса усугубить кризисные явления в экономике и политике, считает В.СТРЕТОВИЧ.

Лидер Христианско-демократической партии допустил, что новые выборы могут не состояться в связи с низкой явкой избирателей, что приведет к блокировке работы законодательной ветви власти и концентрации власти в руках Президента.

Объясняя причины своего политического разрыва с В.ЮЩЕНКО, соратником которого В.СТРЕТОВИЧ был с 2001 года, политик заявил, что принципы его программы так и не были воплощены в жизнь. В частности, бизнес так и не был отделен от политики, что, по мнению СТРЕТОВИЧА, является одним из факторов, провоцирующих политические и экономические конфликты в государстве.