Тимошенко пришла в Секретариат на заседание СНБО

В Секретариате Президента под председательством Виктора ЮЩЕНКО началось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание, Президент сообщил, что в ходе его работы планируется обсудить вопрос о неотложных мерах по усилению финансово-бюджетной дисциплины и минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины. Президент обратился к присутствующим, среди которых в частности премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, уделить особое внимание этому вопросу.

«Я ждал бы от каждого члена СНБО профессионального и ответственного поведения по данной позиции», - подчеркнул Президент. Также он сообщил, что на повестке дня сегодняшнего заседания стоит вопрос о борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также о координации действий правоохранительных органов в этом направлении и по персональной ответственности государственных служащих, вопрос о противодействии коррупции, в частности в судебной ветви власти, а также вопрос о общественно-политической ситуации в Украине. Также в повестке дня - вопрос о ходе работ по ликвидации последствий наводнения в западных регионах.

В ходе заседания также будет рассмотрен вопрос о комплексной целевой программе реформирования СБУ. Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется рассмотреть вопрос о направлениях государственной миграционной политики и неотложных мерах для повышения ее эффективности.