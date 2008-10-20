Балога рассказал об одноразовых салфетках и блефе Тимошенко

Инициатива премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о формировании в Верховной Раде коалиции для противодействия влиянию мирового финансового кризиса на украинскую экономику потерпела сокрушительное фиаско.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, так сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА прокомментировал фактический отказ влиятельных политических сил поддержать идею руководителя правительства. «С первых фраз вчерашнего обращения Ю.ТИМОШЕНКО стало понятно, что под лозунгами национальных интересов она предлагает очередную политтехнологическую, шулерскую разработку БЮТ. Сегодняшнее представительство на встрече с премьером засвидетельствовало нежелание Партии регионов, «Нашей Украины» и Блока Литвина играть статистами в спектакле «бело-сердечных», - считает В.БАЛОГА.

По его оценке, приглашение к диалогу через телеэкран только подтверждает фальшивость намерений Ю.ТИМОШЕНКО: она звала на встречу политиков, но их ответ был для нее не важен. “В действительности премьер сделала заранее неприемлемое предложение, действительная цель которого заключается в недопущении парламентских выборов и сохранении за ней нынешней должности. Тот факт, что призывы Ю.ТИМОШЕНКО были проигнорированы, указывает на слабость и неубедительность озвученных ею тезисов, ошибочность логики. Премьер не смогла хотя бы с минимумом аргументов подтвердить взаимосвязь между выборами в Украине и кризисными явлениями в мировой экономике”, - отметил В.БАЛОГА.

По его словам, “еще совсем недавно она на все лады восхваляла экономические достижения правительства и заверяла, что финансовый кризис Украина никоим образом не угрожает. В настоящее время, из соображений политической целесообразности, антикризисная риторика будет широко использована БЮТ для камуфляжа просчетов Кабинета Министров”. «О кризисных явлениях следовало говорить по крайней мере месяц назад, при первых признаках экономической нестабильности, и безотлагательно разрабатывать пакет эффективных контрмер. Вчерашние заявления Ю.ТИМОШЕНКО означают, что экономический блок правительства так ничего и не сделал для противодействия кризисным явлениям еще на этапе их зарождения», - убежден он.

Глава Секретариата предположил, что инициатива премьера намеренно объявлена накануне специального заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором как раз и будут обсуждаться антикризисные предложения. Как отметил В.БАЛОГА: “Именно СНБО и должен стать той площадкой для диалога и выработки управленческих решений, которые способны преодолеть негативное влияние на Украину проблем в мировой экономике. Следовательно, сегодня в стране есть весь необходимый ресурс для борьбы с кризисом, поэтому не существует никакой необходимости в создании каких-то неокоалиций”.

«Коалиция в Верховной Раде – это не одноразовая салфетка. Она должна формироваться на основе идеологии, политических обязательств, программы и ответственности за ее реализацию. Не бывает коалиции на час, на ночь или на неделю, тем более она невозможна только для обслуживания политических интересов БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО. Предложение создать очередную антикризисную коалицию и переформатировать Кабинет Министров является блефом, с помощью которого премьер стремится закрепить за собой кресло руководителя правительства. Злорадное заявление о том, что 7 декабря парламентских выборов не будет, раскрывает настоящую суть идеи Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента считает категорически недопустимым противопоставление правительства другим органам власти в борьбе с кризисными явлениями в национальной экономике. При этом он предположил, что Кабинет министров под руководством Ю.ТИМОШЕНКО может сознательно блокировать антикризисные решения из конъюнктурных соображений, в частности, учитывая избирательную кампанию. «Сейчас есть хорошая возможность проверить правительство на соответствие его риторики реальным действиям по экономической стабилизации. Оценку эффективности поставят избиратели во время голосования в декабре», – сказал В.БАЛОГА.