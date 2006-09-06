Коммунисты не исключают ”очередного фарса” со стороны Нашей Украины

Коммунисты против формирования новой коалиции и считают, что «Наша Украина» должна приобщиться к уже существующей антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, 2-й секретарь ЦК КПУ Адам МАРТЫНЮК заметил, что если следовать Меморандуму о создании Коалиции национального единства, на выполнении которого настаивает «Наша Украина», то надо распускать антикризисную коалицию и создавать новую.

«Мы хорошо осознаем, что за этим последовало бы. Снова счет времени, новая кандидатура премьер-министра и т.д. Поэтому коммунисты и не поставили свою подпись под меморандумом», - сказал А.МАРТЫНЮК. Он отметил, что понимает «Нашу Украину», которая бы хотела вернуться в то время, когда шли переговоры с разными политическими силами, но не была создана ни одна коалиция.

А.МАРТЫНЮК спрогнозировал, что события теперь будут развиваться таким образом: когда все участники согласятся с изменениями, их можно будет внести в уже действующее соглашение и не распускать коалицию. «Я уверен, что у «Нашей Украины» возражений к соглашению не будет, будут только дополнения», - сказал он, добавив, что вернуться к предыдущим договоренностям нереально, поскольку никто из участников антикризисной коалиции на это не пойдет. Другое дело, заметил первый вице-спикер, что можно вернуться к идее, которая звучала в предыдущих договоренностях относительно наработки программы деятельности правительства. «Когда есть программа правительства, утвержденная парламентом, у правительства есть год политической индульгенции. Президент не имеет права распускать правительство, только парламент. А если есть программа, то и парламент не имеет такого права», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он подчеркнул, что коммунисты будут настаивать на соблюдении конституционной нормы относительно утверждения программы деятельности правительства.

А.МАРТЫНЮК выразил мнение, что “Наша Украина” будет пытаться вернуться к тому варианту соглашения о создании коалиции, в котором есть возможность применить право вето на то или другое решение, если одна из фракций имеет любые возражения. «А это нереально», - добавил он.

А.МАРТЫНЮК считает, что как раз сейчас будет выяснен вопрос, «искренне» ли «Наша Украина» хочет войти в коалицию, или только часть ее депутатов. «Я не исключаю очередного политического фарса со стороны «Нашей Украины», которая хочет какие-то политические дивиденды по требованию тех, кто не удовлетворил свои амбиции», - сказал он.

В свою очередь, комментируя заявление А.МАРТЫНЮКА, представитель «Нашей Украины» Анатолий КИНАХ заметил, что в Меморандуме о создании Коалиции национального единства четко зафиксировано, что коалиция будет формироваться с представителей «Нашей Украины», Партии регионов, социалистов и коммунистов. Он обратил внимание на то, что коммунисты принимают участие в работе рабочей группы по созданию Коалиции национального единства.