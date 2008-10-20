Тимошенко: Украина как никогда находится под угрозой кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что нынешний кризис требует единенья всех без исключения политических сил и ветвей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Верховной Раде, инициированном главой правительства.

«Сегодня, когда по всему миру бурлит мощнейший за все времена кризис, когда страны, которые имеют запасы финансовых резервов, стабилизационных фондов и страдают от этого кризиса, Украина как никогда находится под угрозой этого кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. (Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 октября,Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодня Украина на фоне других стран мира «фундаментально» стоит на позициях финансовой и экономической стабильности, и банковская система, и все экономические структуры работают стабильно, макропоказатели находятся в пределах прогноза).

Она отметила, что с этой целью предложила создать на базе всех фракций парламента единую команду, которая может сегодня переформатировать правительство и продемонстрировать Украине, что все фракции и партии в этот период просто обязаны быть вместе.

Премьер поблагодарила всех политиков, которые согласились и пришли на эту встречу.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что на эту встречу были приглашены все без исключения лидеры фракций, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК и его заместители.

Как сообщал УНИАН, 19 октября премьер-министр призвала лидеров фракций парламента собраться 20 октября в 12.00 в Верховной Раде для обсуждения этого вопроса.

В то же время, на официальном сайте Верховной Рады размещено сообщение, в котором говорится, что «по состоянию на 12.00 20 октября 2008 года председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК не получил официального приглашения на заседание председателей фракций парламента с участием премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО». И отмечается: «Также не получали соответствующего приглашения и руководители еще нескольких парламентских фракций».

Представители фракций Партии регионов и Блока Литвина не принимают участия в сегодняшнем заседании в Верховной Раде по преодолению кризиса.

В частности, на встречу пришли депутаты от БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, Андрей КОЖЕМЯКИН, Валерий ПИСАРЕНКО. Кроме того, участие в заседании принимают депутаты от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН, Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай КАТЕРИНЧУК, Борис ТАРАСЮК и лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО нет.

Не принимают участия в совещании и председатель ВР А.ЯЦЕНЮК и его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ. Руководство ВР представляет только заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.