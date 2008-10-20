Тимошенко рассказала, как с самого утра просила денег для Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что МВФ окажет Украине стабилизационную финансовую помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, сегодня в 8.30 она провела встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, которые проводят оценку финансово-экономической ситуации в стране с целью предоставления масштабной финансовой поддержки Украине в связи с мировым финансовым кризисом.

На встрече обсуждался пакет мер, выполнение которых позволит Украине получить финансовую стабилизационную поддержку.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что успешно завершит переговоры, и есть большая вероятность, что эту масштабную финансовую помощь Украина получит.

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