Тимошенко рассказала, как с самого утра просила денег для Украины
11:42, 20 октября 2008Политика
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Встреча с представителями МВФ
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что МВФ окажет Украине стабилизационную финансовую помощь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, сегодня в 8.30 она провела встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, которые проводят оценку финансово-экономической ситуации в стране с целью предоставления масштабной финансовой поддержки Украине в связи с мировым финансовым кризисом.
На встрече обсуждался пакет мер, выполнение которых позволит Украине получить финансовую стабилизационную поддержку.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что успешно завершит переговоры, и есть большая вероятность, что эту масштабную финансовую помощь Украина получит.
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