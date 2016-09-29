УКРОП призывает все демократические силы объединить усилия для разработки стратегии по спасению страны

Об этом говорится в резолюции IX съезда УКРОПа, которая содержит оценку текущей политической и экономической ситуации в стране.

«Если не предложить альтернативу сегодня, завтра мы опоздаем навсегда. Миссия партии УКРОП – найти эту альтернативу и реализовать ее в интересах всех украинцев, включая тех, которые сейчас находятся в оккупированных Донбассе и Крыму», – говорится в тексте резолюции.

По мнению делегатов съезда УКРОПа, за два с половиной года после трагических событий на Майдане не было выполнено ни одно требование Революции достоинства, а государство и до сих пор остается чужим для своих граждан. Пока нация боролась с агрессором на востоке Украины, старая номенклатурно-кумовская система возродилась в новых ипостасях и дальше продолжает разворовывать страну и превращать ее в недееспособное, подчеркнули представители УКРОПа.

В партии подчеркнули недопустимость установления неподъемных для большинства украинцев тарифов под прикрытием кредитов МВФ, которыми людей загоняют в ловушку бедности. Также укроповцы считают безответственным проект бюджета на 2017 год, который власти хотят наполнить за счет отмены льгот для сельского хозяйства и малого бизнеса и приватизации госсобственности за копейки. Перекладывание социальных обязательств на плечи местных бюджетов под видом децентрализации больше всего ударит по медицине, науке и инфраструктуре – сферах, без которых Украина никогда не станет конкурентоспособной, считают в партии.

Еще одним болезненным вопросом остаются переговоры относительно Донбасса, в которых властная элита не проявляет никакой политической воли, продолжая незаконную торговлю с террористами, хищения и беспорядок.

Спасти страну может только консолидация настоящих патриотов, убеждены в УКРОПе. «Только вместе мы сможем отстоять свои национальные интересы. Только вместе мы победим!», – говорится в резолюции съезда.