Тимошенко: 7 декабря выборов не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО извинилась за “слишком решительное поведение” депутатов из Блока Юлии Тимошенко в Центральной избирательной комиссии и судах.

Об этом она заявила в телеобращении к народу сегодня.

"Возможно, в этой ситуации наши депутаты вели себя слишком решительно в судах и Центральной избирательной комиссии. Я извиняюсь за это перед вами. Но поверьте, они имели основания так действовать, потому что знают весь масштаб угроз и вызовов, которые для Украины сегодня представляет кризис", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что досрочных парламентских выборов 7 декабря не будет. "Наша команда сделала все, и сегодня я могу констатировать - 7 декабря выборов не будет", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.