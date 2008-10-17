Мороз уже хочет блокироваться с Черновецким

Политсовет СПУ 16 октября принял решение о проведении предвыборного съезда партии в сроки, предусмотренные календарным планом проведения избирательной компании, и рассматривает возможность создания блока с политической силой мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ, сообщает пресс-служба СПУ.

А.МОРОЗ прогнозирует, что такой съезд может состояться 23-30 октября.

"Скорее всего, это будет в границах между 23-30 числом, не позднее", - сказал лидер СПУ.

Он считает, что СПУ «пройдет в Верховную Раду 7-го созыва в результате проведения внеочередных парламентских выборов". "Мы будем в парламенте, вне всякого сомнения", - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, СПУ 16 октября провела заседание политсовета партии, на котором руководству партии было поручено определиться по формату участия в выборах Рады - самостоятельно или в блоке с другими политическими силами.

Как сообщили УНИАН в СПУ, во время заседания политсовета рассматривалась и возможность блокирования на выборах с Блоком Леонида Черновецкого, и возможность участия в выборах в составе блока левых сил, если такой будет создан, а также и о самостоятельном участии СПУ в досрочных выборах в парламент.