Многие жертвы Бабьего Яра так и остаются безымянными - президент Израиля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность".

"Есть имена, много имен, которые никогда не будут найдены, несмотря на бесспорные усилия найти их", - сказал Ривлин.

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Он отметил, что у многих тысяч евреев, замученных и убитых в Бабьем Яру, "нет имен".

"Их уничтожили под открытым небом, и никто не позаботился записать их имена. Безымянные", - сказал президент Израиля и отметил, что более 33 тысяч евреев были убиты только за два дня.

Ривлин подчеркнул, что речь идет о двух преступлениях в Бабьем Яру: само убийство и уничтожение людей, а второй - сокрытие и уничтожение памяти.

"Около 1,5 млн евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и во многих других местах. Их расстреливали в лесах у оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы", - сказал президент Израиля.

Кроме того, он подчеркнул необходимость признания антисемитизма и недопустимости прославления антисемитов.