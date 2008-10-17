Виктор против Юли, или провал оранжевых?

7 декабря является нереальной датой для проведения досрочных парламентских выборов - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, БЮТ создал политико-правовую ловушку для Президента, которая заключается в том, что затягивание со стороны этого блока проведения досрочных выборов направлено на срыв того графика, который определил Президент своим указом.

А.ЕРМОЛАЕВ сказал, что 7 декабря – нереальная дата для проведения досрочных выборов, и с подобными заявлениями уже выступили как представители Центральной избирательной комиссии, так и некоторые политики.

По мнению эксперта, в этой ситуации есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый – это изменить срок проведения выборов. И второй – поменять сами подходы к избирательной кампании.

Как считает А.ЕРМОЛАЕВ, если после изменения срока проведения выборов они состоятся в конце декабря, то они будут иметь форсированный характер. В таком случае, по его мнению, в парламент смогут пройти только самые крупные, раскрученные бренды, а сама кампания буде характеризоваться такими сюжетами, как острое противостояние «Виктор против Юли», а также «Провал «оранжевых» и возвращение прагматиков».

В случае же, если выборы будут перенесены на начало следующего года, то это даст возможность провести определенные политические консультации и некоторым образом стабилизировать ситуацию, отметил политолог.

В таком случае, по его мнению, появится возможность внести изменения в законодательство, необходимые для проведения выборов. И, кроме этого, шансы на прохождение в парламент получат ряд других политических сил, в частности, националистической и социалистической направленности, считает А.ЕРМОЛАЕВ.