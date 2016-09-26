В МИД прокомментировали "безвизовое" голосование комитета Европарламента по Украине

Так она прокомментировала результаты голосования соответствующего доклада собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

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"Это очень важный день, которого мы очень долго ждали. Ожидали, что это может произойти еще летом, но это, наконец, произошло в сентябре. Результат голосования свидетельствует о том, что нет никаких причин для промедления с окончательным решением", - подчеркнула заместитель министра.

Зеркаль также сообщила, что с целью ускорения рассмотрения вопроса предоставления Украине безвизового режима она, в частности, вместе с министром юстиции Украины Павлом Петренко будет встречаться с послами - постоянными представителями стран-членов ЕС.

"Чтобы все двигалось, нужно, чтобы они приняли решение относительно механизма временного прекращения. Для того чтобы к нам не было никаких вопросов и никаких спекуляций, завтра утром мы встречаемся с послами - постоянными представителями стран и будем говорить о вопросах, посвященных борьбе с коррупцией, и вообще о том, что происходит в Украине", - отметила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.