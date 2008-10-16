Тимошенко готова на любые условия Ющенко, только бы выборов не было

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО снова заявляет о готовности принять любые условия Президента Виктора ЮЩЕНКО для отмены им указа о проведении досрочных выборов и стабилизации ситуации в стране в условиях мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я обращаюсь к нему (к Президенту – УНИАН), что сегодня ради Украины, ради стабильности, ради единства в преодолении финансового кризиса я приму любые его условия для того, чтобы возобновить демократическую коалицию и не распускать Верховную Раду. Слово за Президентом Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что на такой шаг она готова ради того, чтобы в стране была возможность предотвратить последствия мирового финансового кризиса.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в понедельник, 13 октября, общалась с Президентом, и у нее есть надежды, что с главой государства удастся найти взаимопонимание.