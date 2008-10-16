Ющенко выиграл у Тимошенко в Конституционном суде

Кабинет Министров Украины не имел права поручать одной фирме поставлять программное обеспечение для Государственного реестра избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, это вытекает из решения Конституционного суда, которым признано неконституционным постановление Кабинета Министров «О закупке услуг, связанных с формированием информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей».

Решение КС по делу по представлению Президента Украины о конституционности постановления правительства было обнародовано сегодня.

По убеждению Президента, определяя, что закупка Центральной избирательной комиссией услуг по разработке и налаживанию программных средств создания и ведения информационно-телекоммуникационной системы Госреестра избирателей осуществляется по процедуре закупки у одного участника, Кабинет Министров действовал не только вопреки положениям Конституции и законов Украины, но и требованиям части третьей статьи 42 Конституции Украины, согласно которой государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, недопущение злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерного ограничения конкуренции.