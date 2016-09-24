Чубаров: Освобождение Крыма - дело времени

Об этом он сказал во время акции, посвященной годовщине гражданской блокады Крыма, передает агентство «Анадолу».

Во время акции участники и волонтеры блокады Крыма прошлись шествием к админгранице с Крымом. Чубаров подошел вплотную к линии разграничения и заявил, что Крым был, есть и остается Украиной. Оккупацию он назвал незаконной, а тех, кто ее поддержал - преступниками, которые будут наказаны после деоккупации.

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Также Чубаров выразил слова поддержки тем жителям анексированного Россией Крыма, на которых сейчас давит российская оккупационная власть.

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Экономическая блокада стала первым этапом запланированных действий. В ноябре 2015 года стартовал второй ее этап – энергетический. В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма, по словам организаторов, сменила формат.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».